Paulo Bento queria ter evitado Portugal: "Não se pode ter tudo..."

O selecionador da Coreia do Sul, o português Paulo Bento, confessou esta quarta que preferia evitar defrontar Portugal no Grupo H do Mundial'2022, no Catar, onde garantiu que vai "defender" a seleção asiática da "melhor maneira".

Na véspera da estreia no Campeonato do Mundo, naquele que será o segundo enquanto selecionador, depois de ter estado à frente de Portugal entre 2011 e 2014, o técnico, de 53 anos, falou à comunicação social, em Doha, sobre o duelo com os lusos, apesar de estar marcado apenas para dois de dezembro.

"Imune não vou estar de certeza. Sou português desde que nasci e serei português até morrer. Durante o jogo serei português, tentando, obviamente, defender da melhor maneira a seleção da Coreia [do Sul] que represento", começou por dizer Paulo Bento.

O treinador português, que ao serviço da equipa das "quinas" alcançou as meias-finais do Euro'2012, na Ucrânia e Polónia, lembrou os casos dos compatriotas Fernando Santos, atual selecionador luso, e Carlos Queiroz, do Irão, quando questionado sobre o momento de defrontar o seu país.

"Ainda falta algum tempo para falarmos desse jogo, mas isso acontece neste tipo de competições, em que selecionadores representam certos países e são naturais de outros. Já aconteceu com o atual selecionador português [Fernando Santos] a representar a Grécia, com o [Carlos] Queiroz no Irão e toca-me a mim agora", recordou.

Depois, admitiu que "gostaria de ter evitado" Portugal: "Claramente que sim, mas não se pode ter tudo. É preparar um jogo de cada vez, de uma forma profissional e séria".

Na quinta-feira, os coreanos estreiam-se na "poule", diante do Uruguai, que conta ainda com o Gana, e Paulo Bento deu o mote para tentar atingir os melhores resultados.

"A ideia é de jogar e competir tão bem quanto possível, tirando partido das nossas qualidades e tentando condicionar as qualidades do adversário. Oxalá amanhã [quinta-feira] seja um jogo equilibrado e tentaremos fazer o que sabemos, para estar a um nível extremamente elevado coletivamente", perspetivou.

A equipa agora comandada por Diego Alonso mereceu elogios por parte de Paulo Bento, que destacou aquele jogador que, talvez, esteja em melhor forma na seleção sul-americana, o médio Fede Valverde, do Real Madrid.

"Creio que a forma como o Uruguai fez esta transição demonstra aquilo que vale e aquilo que são enquanto equipa. Não é fácil fazer uma transição depois de 16 anos com o mesmo treinador [Óscar Tabárez], de quem guardo boas recordações, porque foi meu treinador durante uma temporada [Oviedo]. [Valverde] é um jogador fantástico, com uma dimensão física extremamente elevada e tem grande influência na forma de jogar [do Uruguai]. Está ao nível do Kevin de Bruyne [do Manchester City], são os melhores", apontou.

A terminar, falou da "estrela" maior da seleção asiática, o extremo Son, dos ingleses do Tottenham, que foi recentemente operado à face, pelo terá de utilizar uma máscara nos encontros do Mundial, uma "adaptação que não está a criar problemas", de acordo com Paulo Bento, apesar de existir "algum risco".

"A adaptação à máscara não está a criar problemas. Nos últimos dias treinou com o grupo, tal como tínhamos planeado. Amanhã [quinta-feira] veremos como decorrerá o jogo, esperemos que possa estar o mais confortável possível e tentaremos usar a melhor estratégia possível para que ele se possa sentir bem durante o jogo. Ele sabe e nós sabemos, face a lesão que contraiu, que algum risco poderá existir", explicou.

Son foi operado a quatro de novembro, para corrigir fraturas em quatro ossos na cara, depois de se ter lesionado no encontro com o Marselha, da Liga dos Campeões.

Na quinta-feira, a Coreia do Sul enfrenta o Uruguai a partir das 16:00 (13:00 em Lisboa), no Estádio Education City, em Al Rayyan.