Paulo Bento: "Jogámos o suficiente não só para empatar, mas para vencer"

O antigo selecionador nacional foi expulso após o final do Coreia do Sul-Gana (2-3), devido a protestos junto do árbitro, que não permitiu que um canto fosse cobrado após a conclusão de 10 minutos de compensação, durante os quais ocorreu uma paragem para assistência a um jogador ganês.

A Coreia do Sul perdeu esta segunda-feira por 3-2 frente ao Gana, num jogo da segunda jornada do Grupo H do Mundial'2022 que ficou marcado pela expulsão de Paulo Bento após o apito final.

O selecionador sul-coreano viu cartão vermelho após ter protestado junto do árbitro Anthony Taylor, que não permitiu que um canto fosse cobrado após a conclusão de 10 minutos de compensação, durante os quais ocorreu uma paragem para assistência a um jogador ganês.

Mais tarde, em conferência de imprensa, o antigo selecionador nacional mostrou-se inconformado com a derrota, dizendo que a Coreia do Sul fez o suficiente para vencer.

"Jogámos o suficiente não só para empatar, mas para vencer. Claro que cometemos erros, mas tivemos oportunidades de golo mais do que suficientes para virar o marcador. Não foi um resultado justo. Estou muito feliz com o desempenho dos meus jogadores, mas claro nada feliz pelo resultado", considerou.

Fruto da expulsão, Paulo Bento não vai estar no banco asiático na partida da terceira jornada com Portugal (sexta-feira, 15h00) e, apesar da derrota com o Gana, a Coreia do Sul ainda tem opções de qualificação para os oitavos, independentemente do resultado do Portugal-Uruguai, a realizar ainda nesta segunda-feira (19h00).