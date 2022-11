Paulo Bento gostou do que viu, apesar do empate: "Estou muito orgulhoso dos jogadores"

Declarações do selecionador sul-coreano, no final do encontro com o Uruguai (0-0)

Reação ao empate: "Foi um jogo difícil, contra uma equipa muito forte. Eles demonstraram respeito. Um resultado justo, num jogo equilibrado. Parece-me um bom resultado para nós."

Futuro no Mundial: "Continuo com a mesma confiança. Estou muito orgulhoso dos meus jogadores. A maneira como percebemos o jogo foi muito boa. Agora é importante descansar."