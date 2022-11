Paulo Bento e o confronto com Portugal: "Imune não estarei de certeza..."

Declarações do selecionador da Coreia do Sul, antes do confronto com o Uruguai, na primeira jornada para as respetivas equipas no Mundial do Catar

Paulo Bento só pensa na estreia da Coreia do Sul, diante do Uruguai, mas nem por isso fugiu à pergunta sobre Portugal. O selecionador dos asiáticos admite que será um jogo especial, quando defrontar o seu país.

"Imune não estarei de certeza... Sou português desde que nasci, serei português até morrer. Durante o jogo serei português, mas defender da melhor forma a Seleção da Coreia do Sul. Ainda falta algum tempo para podermos falar sobre esse jogo. Normalmente isso acontece nesse tipo de condições, selecionadores que representam certos países em que não são naturais desses países, já aconteceu noutras situações. Fernando Santos na Grécia, Queiroz no Irão... Agora toca-me, representando a Coreia, representar Portugal, já aconteceu com Carlos Queiroz, a defrontar o Irão. São situações que gostaria de ter evitado? Claro que sim, mas é o que é", explicou.