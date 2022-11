Paulo Bento: "É incrível que se repita o meu último jogo por Portugal"

Em entrevista, o treinador português lembrou o destino amargo da Seleção Nacional em 2002

A Coreia do Sul continua a preparar a sua estreia frente ao Uruguai e, esta segunda-feira, Paulo Bento participou num programa do canal televisivo KBS sobre as expectativas da seleção asiática para o Mundial.

Recordando a sua carreira enquanto jogador, o atual selecionador da Coreia do Sul destacou a curiosidade da repetição do seu último jogo enquanto membro da Seleção Nacional. "A derrota com a Coreia do Sul, em 2002, foi o meu último encontro pela seleção de Portugal. Vinte anos depois desse episódio, parece-me inacreditável estar a comandar essa mesma seleção no Mundial do Catar", atirou Paulo Bento, referindo-se à derrota de Portugal com a Coreia do Sul, no último jogo da fase de grupos do Mundial"2002: em 2022, as duas equipas voltam a encontrar-se à terceira jornada.

Na mesma entrevista, o treinador português também apontou a "ética de trabalho" como a principal virtude da equipa onde brilham o avançado Son Heung-min e o central Kim Min-jae.

