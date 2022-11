Paulo Bento: "Contra Portugal é certo que não vai ser fácil"

Selecionador da Coreia do Sul considera que, frente ao Gana, o empate "já seria injusto"

Análise geral: "Fizemos o suficiente para vencermos o jogo. O empate já seria injusto, na minha opinião. Fomos punidos por termos cometido alguns erros defensivos, mas acho que no geral o nosso desempenho foi bom, apesar dos erros. Tivemos muitas oportunidades para alterar o resultado, chegámos ao empate com dois golos na segunda parte, mas depois, com novo erro, concedemos o terceiro golo".

Justiça: "Na minha opinião o resultado não foi justo, claro que não estou feliz, mas estou feliz com o desempenho dos jogadores, com a atitude dos jogadores e orgulhoso deles".

Portugal: "Vamos tentar preparar o jogo da melhor forma possível. Por certo que não vai ser um jogo fácil, contra uma equipa muito boa, mas espero que tudo corra bem. Vamos tentar dar o nosso melhor, já sabíamos que era um grupo difícil, se tivéssemos ganho este jogo a situação estaria um pouco diferente, claro que agora não está fácil, mas nós vamos tentar até ao fim".