Paulo Bento ataca FIFA antes do Brasil-Coreia do Sul: "É desumano, não é justo"

O confronto da Coreia do Sul com o Brasil serviu ainda para Paulo Bento relembrar a curta passagem pelo Cruzeiro, em 2016, e deixar uma alfinetada aos dirigentes canarinhos

O duelo com aquele que considera "o mais forte candidato a ser campeão do mundo" levou Paulo Bento a disparar críticas à FIFA. "Temos de viver com esta realidade que a FIFA pretende, que é criar menos condições para quem já tem menos condições, e mais condições para quem já tem mais. Já é difícil competir contra uma grande seleção como o Brasil, mas com estes constrangimentos mais difícil será a nossa tarefa", atirou, garantindo, apesar disso, "não desistir". "

Em 2018 não me lembro de haver jogos com 72 horas de diferença. Houve quatro ou cinco dias, mas não 72 horas. É desumano, não é justo", disse ainda.

O confronto com o Brasil serviu ainda para relembrar a curta passagem pelo Cruzeiro, em 2016, e deixar uma alfinetada aos dirigentes canarinhos, até pela aposta agora comum em treinadores portugueses. "Mais do que a nacionalidade, que não creio que seja importante, é as pessoas saberem quem quer, o que quer e porque quer. Se é português, italiano ou brasileiro, não interessa", referiu.

"Têm de saber a competência de quem vai ocupar o cargo", começou por referir, disparando: "Não é porque um treinador português teve sucesso que devem procurar outro português. Claro que os treinadores portugueses são competentes e sabem o que querem. E quem contrata, sabe? Acho que não", concluiu.