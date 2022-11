Declarações do selecionador da Coreia do Sul, depois do confronto com o Uruguai (0-0)

Reação ao empate: "Tivemos momentos em que dominámos, em que conseguimos colocar nosso jogo no lugar, mas depois vacilamos fisicamente, até porque o Uruguai tem excelentes jogadores. Estivemos organizados, unidos e os jogadores tiveram uma atitude fabulosa. Um dos aspetos positivos foi agressividade que apresentámos. A partir de agora, vamos tentar jogar sempre com essa agressividade."