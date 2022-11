Passou por Portugal, travou a Alemanha e já pensa no próximo desafio

Guarda-redes Shuichi Gonda foi eleito o melhor em campo.

Shuichi Gonda, guarda-redes do Japão, ajudou a seleção nipónica a vencer a Alemanha no Mundial do Catar. Atualmente ao serviço do Shimizu S-Pulse, é uma cara conhecida do futebol português, onde representou o Portimonense.

"Concedemos o penálti no primeiro tempo e isso atrapalhou os nossos planos. Ainda assim, mesmo após termos sofrido o golo, pudemos ir em busca do resultado. Estou feliz por termos vencido", afirmou após o jogo, no qual foi eleito o melhor em campo.

"Trabalhámos muito duro e defendemo-nos bem. Isso foi importante. É bom para nos continuarmos a desafiar. Tínhamos de lutar, mas o êxito não significa que já estamos apurados [para a fase seguinte] e temos três dias para focar no jogo com a Costa Rica", disse ainda.

Ao serviço do clube algarvio, Gonda realizou 19 partidas.