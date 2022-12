Penálti da polémica: depois das críticas da Croácia, a opinião de Casillas

Antigo guarda-redes concordou com uma opinião de um antigo árbitro espanhol

O penálti que originou o primeiro golo da Argentina à Croácia, no encontro dos quartos-de-final do Mundial do Catar, não devia ter sido assinalado. Quem o diz é Iker Casillas.

O antigo guarda-redes de Real Madrid e FC Porto concordou com a visão de um ex-árbitro espanhol, que defendeu que o contacto entre Dominik Livakovic e Julián Álvarez foi absolutamente inevitável e casual.

Totalmente de acuerdo https://t.co/y89oa00Yhw - Iker Casillas (@IkerCasillas) December 14, 2022

Na conversão da grande penalidade, Lionel Messi abriu o ativo e começou a construir o resultado final, que se fixou nos 3-0 a favor da Argentina.

Recorde-se que Modric, figura da seleção da Croácia, deixou duras críticas à decisão do árbitro.