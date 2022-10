Paquetá e Maignan, mais dois em dúvida para o Mundial

À medida que se aproxima o certame do Catar, cada lesão é um drama

Lucas Paquetá, do Brasil, e Mike Maignan, da França, são os dois últimos jogadores a engrossarem o lote de futebolistas em dúvida para o Mundial do Catar, que começa no dia 20 de novembro.

David Moyes, treinador de Paquetá no West Ham, comentou a lesão do brasileiro na Amazon Prime: "Paquetá está magoado e é uma lesão que parece um pouco séria. Não tenho certeza de quanto tempo ele vai ficar fora." Após esta afirmação de Moyes, no Brasil surgiram informações dando conta de que o médio estará operacional, pois a lesão será no ombro (lesão ligamentar na clavícula) e a paragem estimada em apenas 15 dias.

VAGA NA COPA NÃO ESTÁ EM RISCO! Segundo informação EXCLUSIVA do nosso @fredcaldeira, Paquetá deve retornar aos gramados em 15 dias. A lesão aconteceu após choque em jogo contra o Southampton. #CopaDoMundo pic.twitter.com/3jPsnH76jo - TNT Sports Brasil (@TNTSportsBR) October 19, 2022

Esta quarta-feira ficou a saber-se de outro atleta em dúvida, mais um na França: o guarda-redes Mike Maignan, do Milan. O guardião está parado desde 22 de setembro por lesão na coxa direita e sofreu uma recaída, sendo que será reavaliado no dia 29 de outubro.

Além dos dois antes mencionados, também estão em dúvida Dybala e Di Maria (Argentina), Fofana e Lucas Hernández (França), Raúl Jiménez e Corona (México) e Brozovic (Croácia). Ausências confirmadas são as de Kanté (França), Diogo Jota (Portugal), Reece James (Inglaterra), Neto (Brasil) e Wijnaldum (Países Baixos).