Países Baixos é a primeira seleção nos quartos de final do Mundial'2022

Redação com Lusa

Nos quartos de final, num jogo marcado para sexta-feira, em Lusail, pelas 19h00 (em Lisboa), os Países Baixos, vice-campeões em 1974, 1978 e 2010, vão defrontar o vencedor do embate deste sábado entre a Argentina, campeã em 1978 e 1986, e a Austrália.

Os Países Baixos qualificaram-se este sábado para os quartos de final do Mundial de 2022, ao baterem os Estados Unidos por 3-1, no primeiro jogo dos "oitavos", no Estádio Internacional Khalifa, em Doha.

Denzel Dumfries, com duas assistências, para Memphis Depay (10 minutos) e Daley Blind (45+1), e um golo (81), foi determinante na formação "laranja", que, à 11.ª participação, garantiu pela sétima vez um lugar no "top 8", enquanto Haji Wright faturou para os norte-americanos, aos 76.

Nos quartos de final, num jogo marcado para sexta-feira, em Lusail, pelas 19h00 (em Lisboa), os Países Baixos, vice-campeões em 1974, 1978 e 2010, vão defrontar o vencedor do embate deste sábado entre a Argentina, campeã em 1978 e 1986, e a Austrália.