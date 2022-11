Países Baixos começam o Mundial'2022 com vitória sobre o Senegal

Países Baixos bateram o Senegal por 2-0, com golos de Gakpo e de Klaassen.

Os Países Baixos entraram a vencer no Mundial'2022, ao baterem o Senegal por 2-0, em jogo do Grupo A decidido com golos nos minutos finais, disputado no Estádio Al Thumana, em Doha.

A partida, que encerrou a primeira jornada do Grupo A, ficou apenas decidida a partir dos 84 minutos, primeiro com o golo de Cody Gakpo, aos 84 minutos, e, depois, através de Davy Klaassen, aos 90+9.

Com esta vitória, os Países Baixos alcançaram o Equador, que venceu o Qatar no jogo inaugural também por 2-0, no topo do Grupo A, ambos com três pontos, enquanto o Senegal junta-se ao Catar nas duas últimas posições, sem qualquer ponto.