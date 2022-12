Pai prevê que Neymar "vai estar no seu melhor" na final do Mundial'2022

O astro brasileiro está a recuperar de uma lesão no tornozelo, sofrida diante da Sérvia na primeira jornada do Grupo G do Mundial, mas espera-se que regresse às opções de Tite nos oitavos de final, onde o Brasil já tem a presença garantida.

O pai de Neymar previu esta quinta-feira que o extremo brasileiro, que está a recuperar de uma lesão no tornozelo, sofrida diante da Sérvia na primeira jornada do Grupo G do Mundial'2022 (vitória por 2-0), esteja de volta à melhor forma na final do torneio, dando a entender que o Brasil irá lá chegar.

"O mais importante é que ele volte aos relvados e esteja no seu melhor. Quando esteve lesionado anteriormente e regressou, esteve no seu melhor. Ele fará o seu melhor", referiu ao podcast "Talksport".

"Como seu pai, sou suspeito sobre aquilo que digo, mas toda a gente sabe que Neymar é muito importante e tem uma grande influência no relvado e junto dos companheiros. Quando Neymar está em campo, tudo é diferente, porque ele é o número um", acrescentou.

Espera-se que Neymar regresse às opções do selecionador Tite nos oitavos de final, onde o Brasil já tem a presença assegurada, restando apenas saber em que lugar terminará a fase de grupos, o que será conhecido após o jogo com os Camarões, na sexta-feira, às 19h00.