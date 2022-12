Ozil, Shakira, Elon Musk: parabéns a Marrocos de todos os sectores

O feito de Marrocos, que alcançou as meias finais do Mundial do Catar após eliminar Portugal nos quartos, foi felicitado em todo o mundo, por personalidades de diversos quadrantes. Veja algumas mensagens de felicitações

Proud What a team! ❤️ What an achievement for the African continent & the Muslim world Great to see such a fairytale is still possible in modern football - this will give so many people so much power & hope ❤️❤️⚽ #Morocco #WorldCup #Qatar2022 - Mesut Özil (@M10) December 10, 2022

This time for Africa!! #WorldCup - Shakira (@shakira) December 10, 2022