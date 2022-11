Otto Addo pede desculpa pelas declarações após jogo com Portugal: "Não quis ser deselegante"

O selecionador do Gana assumiu que estava "muito transtornado e emotivo" quando proferiu as palavras.

Otto Addo pediu, este domingo, desculpa pelas declarações que produziu após o confronto contra Portugal (vitória lusa por 3-2), na ronda inaugural do Grupo H do Mundial do Catar.

Na conferência de Imprensa de antevisão ao duelo com a Coreia do Sul, o selecionador do Gana afirmou o seguinte: "Quero aproveitar este momento para pedir desculpa. Não quis ser deselegante, mas estava muito transtornado e emotivo nesse dia. Sobre o jogo com Portugal, a nossa defesa esteve bem e conseguiu segurar atacantes de qualidade mundial, permitindo-lhes apenas escassas oportunidades".

Ainda assim, o técnico de 47 anos salientou que ficou surpreendido por o VAR não ter intervindo no lance de penálti sobre Cristiano Ronaldo (que deu origem ao primeiro golo da equipa das Quinas, marcado pelo capitão da Seleção Nacional), mas também vincou que "no dia a seguir apagámos Portugal da nossa cabeça".