Otto Addo deixa comando técnico da seleção do Gana

Decisão já estava tomada desde o início da competição.

"Eu disse, quando assumi funções, em outubro, que era claro que sairia depois do Campeonato do Mundo. De momento, eu e a minha família vemos o nosso futuro na Alemanha, onde somos felizes. Desde o primeiro dia que avisei da minha saída, mesmo que nos sagrássemos campeões do Mundo." Foram estas as palavras de Otto Addo após a derrota do Gana com o Uruguai (0-2), que ditou o afastamento da seleção africana da competição.

Otto Addo, que era o único selecionador deste Mundial que não desempenhava funções a tempo inteiro (é treinador das camadas jovens e olheiro no Borussia Dortmund, onde irá continuar) deixa assim o comando técnico da seleção do Gana.

O Gana terminou a fase de grupos do Mundial com uma vitória (Coreia do Sul), e duas derrotas (Portugal e Uruguai).