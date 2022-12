Otamendi sobre o golo de Messi: "Não me tirem a assistência"

Otamendi, defesa-central da Argentina, reitera intencionalidade no toque para o golo de Messi diante da Austrália

Otamend tem vindo a exibir-se a grande nível no Mundial e frente à Austrália, além do acerto lá atrás, foi dele o último toque na bola antes de Messi abrir o marcador. Ficou no ar a dúvida sobre se o mesmo havia sido intencional, mas o central do Benfica nem admite a questão. "Contem-na como assistência, não ma tirem (risos)! Foi assistência, sim", disparou aos microfones da TyC Sports.

A Argentina está já nos quartos-de-final, onde terá pela frente os Países Baixos, e Otamendi não tem dúvidas sobre a tarefa que a equipa tem em mãos. "A nossa mentalidade tem de ser a de mandarmos no jogo, nunca relaxar e jogar o futebol que nos diverte e onde desfrutamos", salientou o defesa de 34 anos, deixando uma promessa aos adeptos argentinos:

"Para um defesa, não sofrer golos é mais ou menos como fazer um hat-trick, mas todos os golos sofridos servem de aprendizagem. Vamos continuar a trabalhar para melhorar e conseguir acabar um jogo sem sofrer golos."