Os mais jovens a marcar em Mundiais: Pelé, Manuel Rosas e agora Gavi

Dia em cheio para Gavi. Tornou-se no espanhol mais jovens em Mundiais ou Europeus e o terceiro mais jovem da história a marcar num Mundial

Gavi viveu um dia em cheio contra a Costa Rica, na goleada da Espanha (7-0). O médio, que tem sido uma firme aposta de Luis Enrique há um ano, tornou-se no jogador espanhol mais jovem a participar em Mundiais ou Europeus e com o seu golo ficou só atrás de Pelé e de Manuel Rosas como o mais jovem a marcar num Mundial (ultrapassou Michael Owen para entrar no top-3).

Golos de jogadores mais jovens em mundiais:

1.º Pelé (Brasil) 17 anos e 241 dias

2.º Manuel Rosas (México) 18 anos e 93 dias

3.º Gavi (Espanha) 18 anos e 110 dias