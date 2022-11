Organização do Catar'2022 paga a adeptos para irem ao Mundial e fazerem boa publicidade

O Catar está a convidar adeptos, e a pagar as viagens e a estadia, para que estes vão ao Mundial'2022 e alimentem uma boa imagem do torneio nas redes sociais.

A organização do Mundial'2022, que se disputa no Catar, está a pagar a grupos de adeptos de futebol para viajarem para aquele país na altura do Mundial, pedindo em troca boa publicidade, ou seja, comentários positivos e publicações nas redes sociais.

Segundo a agência Reuters, os adeptos, que têm os voos e a estadia no hotel pagas, tiveram de assinar um "código de conduta", em que asseguram que vão fazer comentários favoráveis sobre o torneio e vão reportar "comentários ofensivos, negativos ou abusivos" sobre a prova.

O canal de televisão neerlandês NOS falou com dois convidados daquele país que foram selecionados como "líderes de adeptos [fan leaders]" e que dizem que foram destacados para reunirem um grupo de 50 pessoas para viajaram para o Catar.

No site da organização do Mundial'2022, o programa dos "fan leaders" é descrito como um grupo de 400 adeptos de 60 diferentes países que vão partilhar "perspetivas, investigação, criação de conteúdos e amplificação de mensagens" acerca do Campeonato do Mundo.

Os organizadores não especificam, questionados pela Reuters, quantos fãs foram convidados.

A imprensa belga e francesa também já deu conta de que foram selecionados grupos de adeptos daqueles países para viajaram gratuitamente para o país asiático que se estreia em Mundiais.