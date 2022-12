Onzes definidos: Di María titular na Argentina, Rabiot e Upamecano regressam na França

Em relação à equipa titular do jogo das meias-finais com a Croácia (3-0), Di María, que tinha sido titular nos três jogos da fase de grupos e depois só havia jogado oito minutos, com os Países Baixos, nos "quartos", entra para o lugar de Paredes

O ex-benfiquista Ángel Di María é a grande novidade no "onze" da Argentina, que defronta este domingo a França, com dois regressos no "onze", na final da edição 2022 do Mundial de futebol, em Lusail, no Catar.

Em relação à equipa titular do jogo das meias-finais com a Croácia (3-0), Di María, que tinha sido titular nos três jogos da fase de grupos e depois só havia jogado oito minutos, com os Países Baixos, nos "quartos", entra para o lugar de Paredes.

Desta forma, a Argentina vai começar com Molina, Romero, Otamendi e Tagliafico, à frente de Emiliano Martínez, um meio-campo com De Paul, Enzo Fernández, Di María e Mac Allister e um ataque com o "capitão" Messi e Julián Alvarez.

Por seu lado, a França faz duas alterações em relação às meias-finais (2-1 em Marrocos), para repetir o "onze" dos "quartos" (2-1 à Inglaterra), com os regressos de Upamecano e Rabiot, para os lugares Konaté e Fofana.

Os gauleses vão, assim, começar com Lloris na baliza, uma defesa com Koundé, Varane, Upamecano e Theo Hernández, um meio-campo com Tchouaméni, Rabiot e Griezmann e um trio na frente composto por Dembélé, Mbappé e Giroud.

A final do Mundial de futebol de 2022, entre Argentina e França, realiza-se este domingo, a partir das 18:00 locais (15:00 em Lisboa), em Lusail, no Catar, com arbitragem do polaco Szymon Marciniak.