Onana não volta a jogar no Mundial: papel do guarda-redes na origem da colisão com o selecionador

Rigobert Song pretendia que o guardião assumisse um papel mais tradicional na baliza, algo que o jogador do Inter recusou. Já não entra nas contas diante da Sérvia

André Onana não deve mesmo voltar a vestir a camisola dos Camarões neste Mundial. O guardião entrou em rota de colisão com o selecionador e já terá mesmo abandonado a concentração.

De acordo com Fabrizio Romano, Rigobert Song pretendia que o jogador do Inter assumisse um papel mais tradicional na baliza. Onana não quer mudar a sua forma de jogar e tal finca-pé resultou na saída do guarda-redes.

A imprensa internacional não é, ainda assim, esclarecedora sobre se a saída do guarda-redes partiu do próprio Onana ou de uma exclusão da equipa técnica ou da federação camaronesa.