Onana: "Não me permitiram estar em campo a ajudar o meu país..."

André Onana lamenta não poder continuar a "ajudar" os Camarões.

O guarda-redes André Onana lamentou, esta terça-feira, o facto de não poder continuar a "ajudar" a seleção dos Camarões no Mundial'2022, em virtude de ter sido afastado após divergências com o treinador Rigobert Song.

"Ontem [segunda-feira] não me permitiram estar em campo a ajudar o meu país [3-3 com a Sérvia]. Sempre agi de forma a ajudar a equipa a conseguir êxitos, com bom comportamento", desabafou o atleta do Inter, titular na derrota 1-0 ante a Suíça, na estreia da competição.

O selecionador, Rigobert Song, afastou Onana antes do encontro com a Sérvia, justificando a decisão com o privilegiar do coletivo em detrimento do indivíduo e com a necessidade de haver "respeito e disciplina" na seleção, sendo públicas a discordância entre ambos quanto à forma de atuar dos guarda-redes.

Forte no controlo de bola com os pés, Onana gosta de sair a jogar e iniciar os ataques desde trás, contudo o selecionador prefere lançamentos longos, como o fez o substituto Devis Epassy, que alinha na Arábia Saudita, na partida com a Servia.

"Coloquei todo o meu esforço e energia em encontrar soluções para uma situação que os jogadores de futebol às vezes vivem, mas não houve ajuda da outra parte. Alguns momentos são difíceis de assimilar. No entanto, sempre respeitei as decisões das pessoas quando o comando busca sucesso e conquistas para o nosso país", disse Onana.

Inicialmente, Rigobert Song deixou em aberto o regresso do atleta ao grupo de trabalho, contudo a federação confirmou, horas depois, a exclusão em definitivo do atleta.

Ainda no Catar, Onana enviou "força" aos seus companheiros, considerando que os Camarões já demonstraram que pode "ir muito longe" na competição.

"Os valores que promovi sempre foram os que me identificaram e à minha família, desde a minha infância. Representar os Camarões sempre foi um privilégio", disse Onana, formado nas escolas do Barcelona e que alinhou no Ajax antes de rumar ao Inter.

O guarda-redes de 26 anos despontou para o futebol num projeto social promovido pelo antigo internacional camaronês Samuel Eto"o.