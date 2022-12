"Olho para os semifinalistas do Mundial e não vejo ninguém melhor do que nós"

Declarações de Luis Enrique, antigo selecionador espanhol, em conferência de imprensa.

Avaliação da prestação da Espanha no Mundial'2022: "O lado negativo é bastam 90 ou 120 minutos, como foi o caso, para arruinar tudo. Não fizemos um bom jogo contra Marrocos, mas tenho uma análise positiva ao que fizemos no Mundial. Estive junto da equipa nos últimos quatro anos e agora é hora de fazer contas. Estou muito calmo com o que fiz e com o que tentei fazer. Conseguimos gerar entusiasmo e desejo de voltar a ver a equipa a jogar".

Saída da seleção: "Assinei um contrato de quatro anos. Depois do Europeu [2021] quiseram renovar, mas eu disse para esperarmos até depois do Mundial para falarmos. Não houve negociações. Comunicaram-me que não ia existir uma oferta [para renovar], pelo que não tive de tomar nenhuma decisão. Pensava que o iria ter de fazer, mas não foi preciso".

Sessões de streaming na Twitch: "Antes ninguém me defendia, a minha imagem era transmitida em conferências de imprensa. Mas agora tive a oportunidade de as pessoas verem como penso. Agora não desgosto tanto de mim. Todos gostamos de nos sentirmos queridos. Uma das coisas que mais valorizo é a conexão com a massa adepta. É uma sensação de proximidade muito bonita".

Havia talento para chegar mais longe... "Ao nível do futebol, penso que perdemos uma grande oportunidade e sinto-me mal por estes jogadores. Numa primeira fase, pensei que estávamos a um excelente nível, exceto naqueles 12 minutos frente ao Japão. O grupo de jogadores foi muito bom. Eu olho para os semifinalistas e não vejo ninguém melhor do que nós".

Futuro? "A seleção nacional foi um sonho realizado. Esta fase está terminada e agora vou esperar pelo início da próxima temporada. Sempre que uma porta se fecha, outra abre-se. Senti-me altamente valorizado e estou num ponto da minha carreira em que tenho o desejo de ir para um clube e ser capaz de desenvolver com mais pormenor e precisão aquilo que tenho feito na seleção nacional".