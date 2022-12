"Oitavos? Se a Croácia jogar como hoje, não teremos medo de ninguém"

Redação com Lusa

Declarações de Zlatko Dalic, selecionador da Croácia, que empatou esta quinta-feira 0-0 com a Bélgica, assegurando a passagem aos oitavos de final do Mundial'2022.

Empate e apuramento: "Esperava um jogo difícil, porque a Bélgica não costuma ter três jogos maus seguidos, mas estivemos bem. Tivemos um penálti anulado, mas isso não alterou a nossa mentalidade. Tivemos sorte pelo facto de a Bélgica não ter aproveitado as ocasiões. Os meus jogadores deram o seu melhor e estão de parabéns. Esta equipa mistura experiência e juventude, que correu muito e teve uma organização muito boa. Foi um jogo difícil, mas o futebol é assim. Sabíamos do resultado do jogo de Marrocos com o Canadá, mas não fizemos contas a pensar nisso. Queríamos vencer".

Adversário nos oitavos de final? "Veremos qual será, até porque a Espanha [atual líder do Grupo E] ainda tem de cumprir uma jornada. É uma equipa com excelente treinador e grandes atletas, que joga com muita consistência e de uma forma bastante compacta".

E se for a Espanha? "Perdemos contra a Espanha no prolongamento [dos oitavos] do Euro'2020, mas vamos estar preparados. A coisa mais relevante para nós é recuperar. Estamos cansados, mas não temos qualquer lesionado. A Espanha é uma grande seleção e tem apresentado um futebol espantoso, mas, se a Croácia jogar como hoje, não teremos medo de ninguém".