Oitavos do Mundial'2022: os apurados e os emparelhamentos já definidos

Concluídos os grupos A e B, haverá um Países Baixos-Estados Unidos (sábado) e um Inglaterra-Senegal (domingo)

Com as três jornadas da primeira fase do Mundial do Catar já disputadas nos grupos A e B, já há dois emparelhamentos dos oitavos de final definidos.

Os Países Baixos bateram esta terça-feira o Catar e terminaram em primeiro do Grupo A, seguidos do Senegal, que venceu o Equador. No Grupo B, a Inglaterra ganhou ao País de Gales e ficou em primeiro, à frente dos Estados Unidos, que venceram o Irão na derradeira e decisiva ronda.

Recorde que já estão também apurados Portugal, França e Brasil.

Jogos dos oitavos de final já definidos:

Países Baixos-Estados Unidos (3 de dezembro, às 15h)

Inglaterra-Senegal (4 de dezembro, às 19h)

Emparelhamentos:

1.º Grupo C-2.º Grupo D (3 de dezembro, às 19h)

1.º Grupo D-2.º Grupo C (4 de dezembro, às 15h)

1.º Grupo E-2.º Grupo F (5 de dezembro, às 15h)

1.º Grupo G-2.º Grupo H (5 de dezembro, às 19h)

1.º Grupo F-2.º Grupo E (6 de dezembro, às 15h)

1.º Grupo H-2.º Grupo G (6 de dezembro, às 19h)