Confirmado: nenhuma das seleções vai jogar com a braçadeira arco-íris

Federações de Inglaterra, Países Baixos, Dinamarca, Bélgica, País de Gales, Alemanha e Suíça lançaram comunicado conjunto

Depois de muita especulação, chega a decisão oficial. Nenhuma das seleções vai jogar com a braçadeira arco-íris no Catar, confirmou-o um comunicado lançado por sete federações, esta segunda-feira.

As federações de Inglaterra, Países Baixos, Dinamarca, Bélgica, País de Gales, Alemanha e Suíça lançaram comunicado conjunto e explicaram que não querem arriscar sanções desportivas e disciplinares.

"Pedimos aos capitães que não usassem as braçadeiras. Não podemos colocar os nossos jogadores numa posição em que possam enfrentar sanções desportivas, incluindo cartões ou expulsões e ordens para abandonar o terreno de jogo", pode ler-se.