Obra de arte de Richarlison e vitória do Brasil ante a Sérvia

O pentacampeão Brasil iniciou com um triunfo a sua participação no Mundial de 2022, ao vencer a Sérvia por 2-0, em encontro da primeira jornada do Grupo G, em Lusail.

Um bis de Richarlison, que marcou aos 62 e 73 minutos - este último é uma obra de arte -, selou o triunfo dos canarinhos, campeões em 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002.

No outro encontro do agrupamento, a Suíça venceu os Camarões por 1-0, pelo que os brasileiros e os helvéticos lideram com três pontos, contra nenhum de sérvios e africanos.