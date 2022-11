O voo triunfal do pombo no Brasil-Sérvia

Apelidado de "Pombo" desde que arriscou a coreografia da música de MC Faísca e os Perseguidores, Richarlison é um dos grandes animadores do grupo

O pontapé acrobático de Richarlison no 2-0 do Brasil à Sérvia é, para já, o grande hino ao futebol deste Mundial. E o quadro não podia ter tido melhor "pintor".

Apelidado de "Pombo" desde que arriscou a coreografia da música de MC Faísca e os Perseguidores, o capixaba é um dos grandes animadores do grupo e leva a vida numa boa, em claro contraste com a tensão que tomou conta do povo brasileiro nos últimos anos.

Recentemente recordou uma fotografia de Ronaldinho Gaúcho e disse que gostaria de passar a reforma numa piscina cheia de mulheres, isto depois de ter chorado compulsivamente quando uma lesão sofrida no Tottenham parecia tê-lo afastado do Mundial.

Pelo meio ainda chamou "babaca" a um jornalista que tinha classificado Neymar de "arrogante". Richarlison é emoção à flor da pele. Richarlison é amor. Richarlison é espectáculo. Richarlison é atrevido. Richarlison é tudo o que o Brasil devia ser, mas ainda não consegue.

Lá chegará, se tudo correr bem.