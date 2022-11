BRINCA NA AREIA >> Num ano em que foi notícia por se ter tornado "dono" do PSG, varrendo o balneário com acessos de mimo e grandeza sempre de trombas feitas, o Tartaruga Ninja guardou a melhor versão para o Catar

Kylian Mbappé. Um dos grandes candidatos a herdeiro do trono que Cristiano Ronaldo e Messi estão prestes a deixar vago tem, a seu favor, a performance no maior palco do planeta.

E, diga-se, que esta só encontra paralelo com Pelé. O francês e o brasileiro são os únicos com sete golos em Mundiais antes de celebrarem 24 anos e os únicos adolescentes a marcar em finais de Mundiais (1958 e 2018).

Num ano em que foi notícia por se ter tornado "dono" do PSG, varrendo o balneário com acessos de mimo e grandeza sempre de trombas feitas, o Tartaruga Ninja guardou a melhor versão para o Catar, que tanto investiu para torná-lo o "garoto propaganda" do país bucólico que quis vender ao Mundo.