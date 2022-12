O Senhor dos Mundiais veste a camisola 10 da França

Marçal, antigo lateral-esquerdo do Torreense, Nacional e do Benfica, revelou um episódio com Cristiano Ronaldo num jogo entre Lyon e Juventus, dos oitavos de final da Liga dos Campeões. Os franceses venceram a eliminatória e afastaram os bianconeri da prova milionária. Veja o vídeo. [ Youtube Resenha com Thiago Franklin