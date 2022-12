O raspanete de Deschamps a Koundé: "A tua sorte é que não estava ao pé de ti..."

Central da seleção francesa levou dois fios de ouro, que tiveram de ser retirados por um membro do staff durante a primeira parte do encontro com a Polónia. Selecionador não gostou da atitude do jogador

Jules Koundé levou dois fios de ouro para o campo no França-Polónia, dos oitavos do Mundial, e Didier Deschamps não gostou nada da brincadeira. O selecionador revelou mesmo que passou um belo raspanete ao seu pupilo.

"Disse-lhe: 'A tua sorte é que não estava ao pé de ti, caso contrário...'. É como começar o jogo com um relógio ou com óculos de sol. Não é permitido. Achei que ele tinha tirado, mas aparentemente não. A culpa é nossa", referiu.

O central do Barcelona utilizou os dois fios durante quase toda a primeira parte. À passagem do minuto 40, um membro da equipa de arbitragem lá alertou o jogador e um elemento do staff francês retirou os objetivos.