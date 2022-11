BRINCA NA AREIA >> Começamos por exaltar a manha do Ronaldo para chegar ao 1-0 e bater mais um recorde

Conhecem a música "Perpétuo Movimento Associativo"? Provavelmente, sim. No auge do seu sucesso chegou a ser sugerido pelo Nuno Markl que se tornasse no novo hino nacional. Não chegou a tanto, mas encaixa como uma luva no jogo de estreia de Portugal no Mundial.

Começamos por exaltar a manha do Ronaldo para chegar ao 1-0 e bater mais um recorde, a vitalidade emprestada pelos jovens Rafael Leão e João Félix e a inteligência do Bruno Fernandes. Sorrimos e sentimos que o caneco está ali ao lado, mas, tão portugueses que somos, levamos logo com o fado.

A incapacidade de expressar o talento de um dos melhores plantéis do Mundial, a fragilidade defensiva e aquele receio de ser feliz que transformou o final do jogo numa coleção de erros bisonhos. Hoje correu bem, felizmente. Mas podemos (e devemos) dar mais.