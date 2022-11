O polémico fora de jogo que negou o segundo golo da Argentina frente à Arábia Saudita

Aos 34 minutos do Argentina-Arábia Saudita, Lautaro Martínez apontou o segundo golo da "albiceleste", mas o lance foi imediatamente anulado pelo VAR, devido a fora de jogo. No entanto, as imagens da tecnologia chamaram logo a atenção.

A Arábia Saudita protagonizou esta terça-feira a primeira grande surpresa do Mundial de 2022, após ter vencido por 2-1 diante da Argentina.

Após o golo inaugural de Lionel Messi (10'), de grande penalidade, a seleção do Médio Oriente assinalou a reviravolta no marcador na segunda parte, por intermédio de Al Shehri (48') e Al Dawsari (53'), mas houve um lance ainda na primeira parte que chamou a atenção.

Aos 34 minutos, o avançado argentino Lautaro Martínez marcou aquele que teria sido o 2-0 para a Argentina, mas o lance foi invalidado pelo VAR devido a um fora de jogo muito polémico.

Ora veja: