O palmarés brutal de Didier Deschamps: selecionador a uma vitória do bicampeonato

Francês é o quarto selecionador a levar a sua equipa a duas finais consecutivas de um Mundial. Como jogador, venceu Champions, Campeonato do Mundo e Euro

Didier Deschamps continua a fazer crescer o seu imenso palmarés. Depois de uma carreira de jogador recheada de grandes títulos, a de treinador também não está a ser nada má, com o selecionador gaulês a garantir a segunda final de Mundial consecutiva.

Com o triunfo contra Marrocos, Deschamps tornou-se no quarto selecionador a conseguir duas finais consecutivas de Campeonatos do Mundo. Apenas Vittorio Pozzo - Itália -, em 1934 e 1938, foi bicampeão, ao contrário de Carlos Bilardo - Argentina (1986, 1990) - e Franz Beckenbauer - Alemanha (1986, 1990).

Leia também Vídeos A reação de Messi quando viu quem lhe ia dar o prémio de melhor em campo Messi foi eleito o melhor jogador em campo na partida entre Argentina e Croácia (3-0), das meias-finais do Mundial, e recebeu o prémio das mãos de Aguero. Astro argentino não escondeu a surpresa e alegria por reencontrar o compatriota, com quem jogou na seleção.

Para além do título mundial conquistado na Rússia, em 2018, e da Liga das Nações, em 2021, Deschamps já tem uma final de Euro como treinador e, como jogador e capitão, venceu uma Champions em 93, com o Marselha, um Mundial e um Euro com França, em 98 e 2000.

O feito de chegar a duas finais seguidas foi conseguido, recorde-se, sem as seguintes figuras: Christopher Nkunku, Presnel Kimpembé, Lucas Hernández, Karim Benzema, Mike Maignan, N"Golo Kanté e Paul Pogba.