"O Mundial'2022 foi uma confirmação de que há muita igualdade..."

Declarações de Julen Lopetegui, novo treinador do Wolverhampton, em entrevista ao jornal Marca.

Como olhou para a prestação da Espanha no Mundial'2022? E para as surpresas do torneio? "Não consegui ver muito do Mundial, mas foi uma confirmação de que há muita igualdade. Nalguns debates, a qualidade dos adversários é desvalorizada, mas isso já não acontece. Qualquer equipa pode magoar-te, eles têm jogadores em grandes Ligas e trabalham bem taticamente".

Luis de la Fuente substituiu Luis Enrique no comando da Espanha: "Coincidimos na Federação e conheço-o bem [De la Fuente]. Ele é um homem fantástico e um treinador muito bom, que fez um grande trabalho nos escalões de formação. Merece a oportunidade. Ele está preparado e estou convencido de que vai correr muito bem".

Voltou a encontrar Diego Costa nos Wolves, depois de o ter orientado na seleção: "Eu joguei sem um avançado muitas vezes, como no jogo em que a Espanha ganhou à Itália [3-0 no apuramento para o Mundial'2018] A história é contada pelo seu final. Se perderes, será esse o problema. Vamos escolher o melhor no caso do Diego. Ele esteve fora das competições de topo durante um tempo, mas regressou com uma atitude muito boa. Às vezes não é fácil regressar, mas ele está a tentar ao máximo e nós vamos ajudá-lo a que tudo corra bem. Ele está a trabalhar no duro e espero que consiga [regressar à melhor forma], porque será melhor para toda a gente".