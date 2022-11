O Mundial visto por Rui Pedro Silva: "Diferente e com picos de forma"

Poderemos ver nalgumas seleções um tipo de jogo mais intenso, de maior risco e com estilo mais atrativo.

Neste dia em que se dá o pontapé de saída do Mundial, deixo um ponto prévio: com pandemias ou guerras, o futebol nunca parou.

Esta sempre foi a indústria que manteve o povo ativo e neste Catar"2022 é também um pouco a obrigação do futebol dinamizar a modalidade naquela zona do mundo. Se a paixão com que os adeptos abraçam este desporto em tantos países conseguir ser implementada no Catar, sem dúvida que será um bom ponto de partida para termos uma grande competição.