Países Baixos 3-1 Estados Unidos

Antes de se tornar o coração pulsante de New York, Manhattan chamava-se New Amsterdam. Os dias eram agitados no entreposto comercial neerlandês até os ingleses chegarem e tomarem a zona sem qualquer resistência. Para não parecer mal ofereceram aos derrotados um pedaço de terra chamado Suriname.

Séculos depois vieram de lá Davids, Seedorf, Winter e Hasselbaink, bem como os pais de Gullit e Rijkaard. Mas também a senhora Marleen, que adotou o apelido Dumfries após casar com o arubenho Boris. Da união dos dois nasceu Denzel, batizado em homenagem ao grande ator norte-americano Denzel Washington.

O miúdo nunca brilhou no grande ecrã, mas também tem apetência para se mostrar em grandes palcos. Ontem foram duas assistências tiradas a papel químico e um golo ao país que está intrinsecamente ligado à sua vida. O melhor lateral-direito do Mundial já está encontrado.