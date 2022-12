"O jogo de domingo é Argentina-França, além de Messi e Mbappé"

Scaloni diz que seleções na final do Mundial'2022 têm mais armas além de Messi e Mbappé.

O selecionador da Argentina, Lionel Scaloni, lembrou que a final de domingo do Mundial'2022 não é entre Lionel Messi e Kylian Mbappé, estrelas do futebol mundial, mas entre duas seleções, com jogadores importantes em ambas.

"O jogo de amanhã [domingo] é Argentina-França, além de Messi e Mbappé, cada um de nós tem armas, existem outros jogadores que podem fazer a diferença, não apenas esses dois", alertou Scaloni, na conferência de imprensa de antevisão da final.

O treinador disse ainda que parar Mbappé "é um trabalho de equipa" e não apenas de um, reconhecendo que o avançado francês é um dos grandes futebolistas do momento, ainda jovem e que irá ainda ser melhor, no futuro, mas que é preciso, na final, olhar para todos.

"Não é só Mbappé [a França], a França tem outros jogadores que a alimentam e que permitem também a ele ser melhor", analisou o técnico argentino.

Scaloni, que já conduziu a seleção "albiceleste" à vitória na Copa América (2021) e à finalíssima intercontinental (2022), revelou estar "entusiasmado" com a final, acreditando que têm sido momentos para aproveitar.

"O importante é o caminho que percorremos, o prazer que tivemos com estes jogadores, com a nossa família. Estou convencido de que quando fazemos as coisas com prazer, o gosto e a forma como as vivemos é diferente. Aproximamo-nos de um grande jogo, mas até ao apito final temos de saborear estes momentos, que ficarão na história e nas nossas cabeças", acrescentou.

O selecionador não quis dar pormenores em relação à estratégia, nomeadamente no aspeto defensivo, prometendo que as escolhas são pensadas na forma em que será mais eficaz "maltratar" o adversário.

O jogo da final do Mundial'2022, entre Argentina e França, está agendado para domingo às 18h00 locais (15h00 em Lisboa), no Estádio Lusail, no Catar, e terá arbitragem do polaco Szymon Marciniak.