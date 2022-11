"O Enner Valencia foi questionado e, para mim, é um grande jogador"

Declarações de Gustavo Alfaro (selecionador do Equador) no final do encontro Catar-Equador (0-2), da primeira jornada do Grupo A do Mundial'2022, disputado em Al Khor

Sobre o jogo: "É uma boa vitória, porque era o primeiro jogo do Mundial e isso sempre acarreta uma maior tensão. Não tínhamos uma versão exata do que seria o rendimento da equipa, pois só tivemos quatro dias para preparar o jogo. Ainda por cima, somos uma equipa jovem e isso estava na cabeça dos jogadores."

O triunfo: "Esta vitória não é decisiva. O que fizemos hoje e na fase de qualificação sul-americana não é suficiente, pois estão aqui os melhores e os tempos de recuperação são curtos."

Pouco, ainda assim: "Fica um sabor a pouco. Faltou-nos algo mais, a capacidade para resolver os contra-ataques, o que vamos necessitar com os Países Baixos e o Senegal. Com os Países Baixos, vamos ter dois ataques e temos de aproveitá-los. Se queremos ter pretensões [ao apuramento], temos de melhorar muito."

Ilusão e Enner : "Temos uma ilusão muito grande, podemos chegar onde o coração nos empurre. O Enner [Valencia, que saiu tocado] é um goleador histórico, foi questionado e, para mim, é um grande jogador. Quero-o sempre na minha equipa. Encontrou-se com o golo, o que é importante. O Enner vai jogar contra os Países Baixos".