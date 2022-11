"O bom? Um ponto contra um adversário muito mais forte do que o Senegal"

Declarações de Louis van Gaal (selecionador dos Países Baixos) após o jogo Países Baixos-Equador (1-1), da segunda jornada do Grupo A do Mundial'2022

Satisfeito: "Estou satisfeito com o 1-1, mas não com a exibição. Contra o Senegal [vitória por 2-0, na segunda-feira] também me recordo que estivemos pouco confortáveis com a posse de bola. Os meus jogadores vão ter de melhorar isso rapidamente, porque a nossa produção ofensiva foi particularmente pobre.

Todos os duelos e as segundas bolas foram conquistados pelo Equador. O bom é termos feito um ponto contra um adversário muito mais forte do que o Senegal. Achei que eles iriam jogar a um nível muito alto. Apesar de tudo, não fomos permitindo muitas oportunidades."

Gestão de Memphis Depay: "Dificilmente conseguia fazer algo, porque raramente teve a bola nos pés. Não tem a ver com as suas qualidades, mas com os atributos da equipa."

Melhoria: "Mostrámos na Liga das Nações que podemos jogar bem, mas estes adversários têm um estilo diferente para nos tentar impedir [de atacar]. Não estou tão triste, até porque ainda não perdemos. Continuamos na liderança [da "poule"] e vou apoiar os meus jogadores".

