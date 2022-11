O astro Mbappé: MVP frente à Dinamarca e números de Messi e Pelé igualados

Com um bis frente à congénere dinamarquesa, o internacional francês foi considerado o melhor jogador em campo e alcançou os registos de duas lendas do futebol mundial.

Kylian Mbappé está a ter um arranque de sonho no Campeonato do Mundo do Catar. Depois da vitória frente à Austrália (4-1) na jornada inaugural do Grupo D, numa partida onde apontou o terceiro golo da França, o astro do Paris Saint-Germain bisou, este sábado, diante da Dinamarca, sendo decisivo para o triunfo da seleção gaulesa (2-1), que apurou os "bleus" para os oitavos de final do certame intercontinental.

Com sete golos marcados nos nove jogos que disputou em Mundiais (aos três que já leva na atual edição, junta mais quatro anotados no Rússia"2018), o avançado, de 23 anos, igualou o número de golos de Lionel Messi, seu companheiro de equipa no PSG, em fases finais da competição suprema de seleções.

Além disso, Kylian Mbappé atingiu outro registo impressionante. O internacional francês igualou Pelé como o jogador que mais golos marcou no torneio antes dos 24 anos e terá, pelo menos, dois desafios para superar a lenda brasileira, que conquistou os Mundiais de 1958, 1962 e 1970, sendo o único futebolista a conseguir tal proeza.

Recorde-se que Miroslav Klose, com 16 golos, é o melhor marcador de sempre em Campeonatos do Mundo. KM está a "apenas" nove golos do alemão...