"O ambiente não é bom neste momento, mas estaremos pronto para o dérbi"

Redação com Lusa

Declarações de Robert Page, selecionador País de Gales, depois da derrota por 2-0 antes o Irão, esta quinta-feira.

Análise ao jogo: "A nossa prestação antes do cartão vermelho [ao guarda-redes Hennessey] não foi aceitável. Esperávamos estar num melhor nível nesta partida, mas não estivemos nem perto da prestação que sabemos e podemos fazer, e que já o fizemos em jogos anteriores. Assumo a responsabilidade, mas a expulsão não nos ajudou. Nessa altura já tínhamos cinco avançados em campo, não estávamos a ser uma equipa defensiva."

Balneário afetado: "O ambiente não é bom no balneário neste momento, mas estaremos pronto para o jogo com a Inglaterra. É um dérbi britânico e um excelente jogo para conseguirmos o objetivo do apuramento. Estaremos preparados."