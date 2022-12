Nuno Gomes antevê final do Mundial com os favoritos: França-Argentina

Antigo internacional português esteve num jogo de velhas glórias com trabalhadores da construção dos estádios do Mundial do Catar

Após toda a polémica com os trabalhadores e as condições de trabalho durante a fase de construção dos estádios para o Mundial do catar, a FIFA organizou um jogo destes com velhas glórias, com o presidente da FIFA, Gianni Infantino, como árbitro. O português Nuno Gomes participou no encontro e, no final, deu o seu palpite para o que resta de Mundial.

"Acho que a final vai ser França-Argentina. Mas a Croácia, pela segunda vez consecutiva, está nos quatro melhores e mostra uma atitude muito competitiva. Acho que eles podem fazer estragos contra a Argentina, mas aposto na França contra a Argentina na final", comentou Nuno Gomes, com pouca fé em que Croácia ou Marrocos surpreendam Argentina e França.

Refira-se que no encontro, disputado no estádio Al-Thumama, participaram antigos craques como Seedorf, Del Piero, Cafú, Ronaldo, Michel Salgado, Terry, Roberto Carlos, Zanetti ou Makelele.