Notícia em França: Benzema falha primeira jornada e tem Mundial em risco

Avançado do Real Madrid abandonou mais cedo o treino da seleção francesa, este sábado, no Catar

Benzema vai, ao que tudo indica, falhar a primeira jornada do Mundial'2022 devido a lesão. Mas o cenário pode ainda ser pior para o jogador e da seleção da França, visto que segundo o jornal L'Équipe o avançado passa a estar em grande dúvida para o resto do Mundial.

O avançado francês Karim Benzema saiu lesionado do treino da França, em Doha, no Catar. Depois de vários dias a trabalhar à parte, devido a cansaço muscular, Benzema integrou sem limitações a sessão de seleção francesa, que se estreia terça-feira no Mundial'2022 , mas foi obrigado a abandonar "abruptamente" o relvado mais cedo devido a problemas físicos.

Antes de integrar os trabalhos dos atuais campeões mundiais, o avançado de 34 anos, vencedor da última Bola de Ouro e do prémio de jogador do ano da FIFA, já vinha a ser poupado no Real Madrid, também por causa de questões musculares.

Benzema vai ser submetido a exames nas próximas horas, para determinar melhor a gravidade da lesão.

A França vai disputar o Grupo D com Dinamarca, Tunísia e Austrália, estreando-se precisamente na terça-feira frente aos australianos, em Al Wakrah.