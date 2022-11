"No Euro'2020 também perdemos o primeiro jogo e depois ganhámos a Portugal"

Depois da surpreendente derrota com o Japão (1-2), a Alemanha vai defrontar a Espanha na segunda jornada do grupo E do Mundial'2022.

A Alemanha começou o Mundial'2022 da pior forma, ao perder de forma surpreendente por 1-2 diante do Japão. Segue-se agora um confronto com a Espanha, que goleou por 7-0 a Costa Rica, e Kai Havertz, em conferência de imprensa, admitiu que o momento da equipa está longe do ideal.

"Estamos num mau momento, mas penso que podemos dar a volta rapidamente. Se ganharmos no domingo, poderá ser o ponto de viragem. Estamos ansiosos, vai ser um grande jogo. São com estes jogos que todos nós sonhamos e vamos ter deixar tudo em campo", garantiu o avançado do Chelsea.

Por outro lado, Julian Brandt, criativo do Dortmund que acompanhou Havertz na conferência de imprensa, evitou focar-se demasiado no que correu mal frente ao Japão, fazendo uma comparação com a forma como a Alemanha se estreou no Euro'2020, perdendo com a França antes de vencer Portugal.

"Temos de parar de falar sempre que estamos numa má situação. A Espanha pode ter vencido por 7-0, mas isso também é uma oportunidade para mostrarmos uma nova cara no domingo. Os jogos estão todos muito próximos, podemos soltar muita energia", salientou.

"No ano passado [Euro'2020 disputado em 2021] também perdemos o primeiro jogo e depois ganhámos a Portugal e conseguimos qualificar-nos para a fase a eliminar. Estamos familiarizados com uma situação destas e os jogos começam da mesma forma para todos", apontou Brandt.

A Alemanha recebe a Espanha no próximo domingo (19h00), num jogo da segunda jornada do grupo E do Mundial'2022 e que será determinante para o futuro da "Die Mannschaft" no torneio.