Nkunku defende Camavinga de insultos racistas

Médio do Real Madrid ficou ligado à lesão do avançado do Leipzig que teve de ser substituído na lista da França para o Mundial

Na terça-feira um lance com Camavinga e Nkunku resultou numa lesão num joelho do segundo, que acabou por ter de ser substituído na lista da França para o Mundial(por Kolo Muani, do Eintracht Franckfurt). No seguimento de tudo isto, e depois de se tornarem públicas as imagens do lance, o médio do Real Madrid começou a receber insusltos racistas nas suas redes sociais, acabando por sai em sua defesa o próprio atacante do Leipzig.

Nkunku disse que Camavinga estava a ser "injustamente visado". "O Mundial deve ser um momento de comunhão e não de divisão. Serei o primeiro apoiante", atirou, pedindo união em torno da França.

Recorde-se que a França está inserida no Grupo D, com Austrália, Dinamarca e Tunísia.