Ninguém acaba fase de grupos só com vitórias: um bom sinal para o Brasil

Desde o Mundial dos Estados Unidos que não terminava a fase de grupos sem nenhuma das seleções conquistar nove pontos

Não é inédito, mas é um acontecimento pouco comum. A fase de grupos do Mundial terminou e nenhuma equipa conseguiu chegar à fase a eliminar (os oitavos de final, nesta edição) só com vitórias e, como tal, com nove pontos.

Desde o Mundial dos Estados Unidos, em 1994, que tal não acontecia (com 24 seleções, enquanto em 2022 há 32). Aconteceu também em 1962 e 1958 (ambos com apenas 16 seleções). E sempre que isso aconteceu, o Brasil foi o campeão do mundo (ganhou ainda em 1970 e 2002).

França, Portugal e Brasil chegaram à terceira jornada com dois triunfos e em boa posição para conseguir nove pontos, mas as três seleções perderam o seu último jogo, com Tunísia, Coreia do Sul e Camarões, respetivamente.