Nike colocou camisola da seleção francesa à venda com estrela de campeã do Mundo

Mas tudo não passou de um erro que rapidamente foi resolvido.

A Nike anunciou no site oficial esta sexta-feira, por alguns minutos, a venda da camisola da seleção francesa com três estrelas junto do emblema, simbolizando a conquista de três Mundiais.

A questão é que os gauleses, apesar de estarem na final do Catar, ainda só venceram a competição em duas ocasiões: 1997/98 e 2017/18.



Num link entretanto apagado, a empresa norte-americana disponibilizava o equipamento por 89,99 euros, com essa particularidade de anunciar a camisola com mais uma estrela.

Argentina e França jogam este domingo no Lusail Stadium, às 15 horas, na final do Mundial'2022.