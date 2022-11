Nicolás González está fora do Mundial e já tem substituto na Argentina

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Ángel Correa, do Atlético de Madrid, rende o lesionado extremo da Fiorentina.

Nicolás González, extremo da Fiorentina, lesionou-se no treino desta quinta-feira da seleção argentina e está fora do Mundial. A Federação daquele país informou que o jogador "sofreu uma lesão muscular" e que será substituído por Ángel Correa, do Atlético de Madrid.

"No treino de hoje [quinta-feira], o futebolista Nicolás González sofreu uma lesão muscular e vai ser retirado da convocatória para o Mundial. Para o seu lugar, o selecionador convoca Ángel Correa", pode ler-se no Twitter da Associação do Futebol Argentino.